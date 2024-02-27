Энди Роддик: трудно сказать, кто сейчас является лидером женского тенниса

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о высоком уровне конкуренции в WTA-туре.

«Я смотрел финал между Свёнтек и Рыбакиной, и, надеюсь, меня правильно поймут, мне нравится то, что происходит сейчас в женском туре.

Знаете, Гауфф в прошлом году выиграла US Open, Свёнтек — Итоговый чемпионат WTA. Я тогда подумал: «Ну вот, она лучший игрок», а потом наступает Australian Open, на котором обороты набирает Соболенко и выигрывает турнир, не проиграв ни одного сета.

Сейчас Свёнтек снова в отличной форме. Мне кажется, что эта группа топ игроков, которые уже выигрывали «Шлемы», действительно подстёгивает друг друга.

И часто в теннисе мы упускаем момент, когда это происходит, а потом оглядываемся назад и говорим: «Разве это не было здорово?» Мне кажется, что мы в режиме реального времени наблюдаем за тем, как они мотивируют друг друга и тем самым повышают свой собственный уровень.

И я целиком и полностью это поддерживаю. Мне это нравится. Мне понравилась победа Иги Свёнтек. Я вижу, как для неё это важно. Рыбакина вернулась, и как только она набирает обороты, да ещё и с такой подачей, она очень опасна.

Я думаю, что разница между её лучшей и худшей формой, вероятно, чуть заметнее, чем у трёх других упомянутых теннисисток, но со своей лучшей игрой она, наверное, на уровне или даже превосходит остальных. Так что я не знаю, кто сейчас является лидером женского тенниса. Я меняю своё мнение каждую неделю, но разве это не увлекательно?» — приводит слова Роддика портал Tennis365.