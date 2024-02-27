Фрэнсис Тиафо: теннис — самый сложный вид спорта в мире

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выразил мнение, что теннис является самым сложным видом спорта.

«Теннис — это самый сложный вид спорта в мире, вне всяких сомнений. Я в этом убеждён, всегда так считал. Почему? Во-первых, мяч в нашем виде спорта гораздо меньше, чем в других видах. У тебя должна быть отличная координация и реакция. И у нас нет ограничений по времени. Матчи идут столько, сколько потребуется. Иногда меня спрашивают, сколько будет длиться матч, а я отвечаю: „Да хрен его знает!“ Никогда нельзя точно ответить на этот вопрос. Ещё приходится делать много резких движений вверх и вниз, вправо и влево. И на корте есть только ты. Так что да, это действительно тяжело», — сказал Тиафо в интервью Tennis TV.