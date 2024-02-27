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«Думала, что не буду заниматься подобным». Шарапова показала, как тренируется

«Думала, что не буду заниматься подобным». Шарапова показала, как тренируется
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Российская теннисистка и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в своих социальных сетях показала, как тренируется, таская железные тренажеры.

«Я думала, что после окончания карьеры не буду заниматься подобным», — пишет Шарапова под видео.

Подписчики теннисистки, увидевшие, как она усиленно занимается спортом, спросили, не собирается ли она вернуться. На эти вопросы Шарапова ответа не дала.

Напомним, спортсменка является одной из десяти женщин в истории, кто обладает «карьерным шлемом». Шарапова пять раз побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в WTA она выиграла 39 турниров. Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году, на тот момент ей было 32 года. В прощальном обращении она сказала: «Теннис, я говорю до свидания».

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