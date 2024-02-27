Судья Карлос Бернардес завершит карьеру после сезона 2024

Бразильский теннисный судья Карлос Бернардес завкершает свою карьеру в качестве председателя судьи на самом высоком международном уровне, после сезона 2024. Об этом сообщает Tenis Brazil.

Его участие в воскресном финале Открытого чемпионата по теннису в Рио-де-Жанейро (Rio Open ) будет для него последним в стране.

Как делился сам Бернардес, его цель после выхода на пенсию — оказывать помощь тем, кто начинает свою карьеру в теннисном судействе, которая сегодня в большей степени ограничивается турнирами уровня претендентов и ITF, поскольку с 2025 года ATP перейдет на полностью электронную систему разметки.

Отметим, у известного в теннисе судьи Бернардеса был конфликт с Рафаэлем Надалем. Теннисист во время начала игры попросился в раздевалку, чтобы переодеть шорты, но судья не пустил его, потому что в таком случае испанец задержал бы игру. Негодующий спортсмен переодел штаны прямо на корте и попросил больше никогда не ставить Бернардеса судить его матчи.