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18-летний Меншик переиграл Чорича в первом раунде турнира в Дубае

18-летний Меншик переиграл Чорича в первом раунде турнира в Дубае
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87-я ракетка мира, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала чех со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7) обыграл 31-ю ракетку мира хорвата Борну Чорича. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 17:25 МСК
Якуб Меншик
87
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 9
6 		3 6 7
         
Борна Чорич
31
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

По ходу встречи Меншик 18 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Чорича пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Меншика в Дубае станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче переиграл венгра Фабиана Марожана.

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

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