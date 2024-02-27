18-летний Меншик переиграл Чорича в первом раунде турнира в Дубае
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87-я ракетка мира, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В матче 1/16 финала чех со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7) обыграл 31-ю ракетку мира хорвата Борну Чорича. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты.
Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 17:25 МСК
87
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|7 9
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|3
|6 7
31
Борна Чорич
Б. Чорич
По ходу встречи Меншик 18 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Чорича пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Меншика в Дубае станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче переиграл венгра Фабиана Марожана.
Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.
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