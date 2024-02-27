18-летний Меншик переиграл Чорича в первом раунде турнира в Дубае

87-я ракетка мира, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала чех со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7) обыграл 31-ю ракетку мира хорвата Борну Чорича. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты.

По ходу встречи Меншик 18 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Чорича пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Меншика в Дубае станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче переиграл венгра Фабиана Марожана.

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.