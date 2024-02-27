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Селиваненко — о прогрессе Хачанова: его результаты говорят сами за себя

Селиваненко — о прогрессе Хачанова: его результаты говорят сами за себя
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отметил прогресс 15-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в текущем сезоне.

«У Хачанова отличный старт как по результату, так и по содержанию игры. Карен первые месяцы сезона играет очень уверенно. Его результаты говорят сами за себя», — приводит слова Селиваненко «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 27 февраля, Хачанов в 1/16 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) обыграл 72-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3. Следующим соперником Хачанова в Дубае станет чех Иржи Легечка, который в своём матче переиграл венгра Мартона Фучовича. Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта.

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