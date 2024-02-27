Лейла Фернандес: люблю смотреть матчи Бублика, он всегда вытворяет что-то безумное

32-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, за какими игроками в АТР-туре ей интереснее всего наблюдать.

«Всегда интересно наблюдать за игрой Алькараса, за его вариативностью и интенсивностью, которую он навязывает своим соперникам.

Ещё, безусловно, за Новаком Джоковичем и Энди Марреем. Энди так много пережил за последние пару лет, но он продолжает бороться и искать выход. Очень любопытно, что он сделает дальше.

И, конечно, есть Бублик, который постоянно вытворяет на корте какие-то безумные вещи. Он каждый год попадает в видеонарезку лучших моментов сезона, так что наблюдать за ним увлекательно. Он всегда вызывает у меня улыбку», — приводит слова Фернандес портал Tennis365.

Отметим, что на этой неделе Фернандес принимает участие в турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США). В первом раунде она сыграет с немкой Татьяной Марией (47).