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Циципас прокомментировал победу над Сафиуллиным в первом круге турнира в Акапулько

Циципас прокомментировал победу над Сафиуллиным в первом круге турнира в Акапулько
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе над российским спортсменом Романом Сафиуллиным (39-й в рейтинге ATP) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

«На этом турнире в первом круге ты чаще всего получаешь хороших или очень хороших соперников. Приходится бороться с самого начала турнира. Я знал, что Роман способен хорошо играть на этом покрытии. Я рад, что справился довольно неплохо. Я хорошо подавал в решающие моменты, не позволял сопернику на полную войти в игру. Я заставлял его больше двигаться и отлично выполнил свою работу», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В следующем раунде соревнований в Мексике соперником Циципаса станет итальянский теннисист Флавио Коболли.

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