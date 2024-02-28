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Энди Маррей проиграл Уго Умберу в матче второго круга турнира в Дубае

Энди Маррей проиграл Уго Умберу в матче второго круга турнира в Дубае
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В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение от 18-й ракетки мира француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу французского теннисиста.

Матч продлился 1 час 31 минуту. Умбер в этой встрече четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Маррея пять эйсов и три двойные ошибки.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 15:15 МСК
Энди Маррей
67
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В четвертьфинале соревнований в Дубае Уго Умбер сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Кристофер О'Коннелл (Австралия). Турнир в ОАЭ завершится 2 марта. Действующим чемпионом турнира в Дубае является россиянин Даниил Медведев.

Расписание турнира ATP-500 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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