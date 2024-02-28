Энди Маррей проиграл Уго Умберу в матче второго круга турнира в Дубае

В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение от 18-й ракетки мира француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу французского теннисиста.
Матч продлился 1 час 31 минуту. Умбер в этой встрече четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Маррея пять эйсов и три двойные ошибки.
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В четвертьфинале соревнований в Дубае Уго Умбер сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Кристофер О'Коннелл (Австралия). Турнир в ОАЭ завершится 2 марта. Действующим чемпионом турнира в Дубае является россиянин Даниил Медведев.
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