«Молоток и лис». Маттео Берреттини опубликовал фото с Янником Синнером

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал в социальных сетях фото с совместной тренировки с победителем Australian Open – 2024 соотечественником Янником Синнером. Снимок сделан в Монте-Карло (Монако).

Берреттини подписал пост с помощью эмодзи «молоток» (кувалда) и «лис».

Фото: из личного архива Маттео Берреттини

Напомним, Берреттини пока не провёл ни одного официального матча в 2024 году. Он планировал выступить на Открытом чемпионате Австралии, получил в соперники в первом круге грека Стефаноса Циципаса (7) и снялся с турнира.

Синнер же в 2024-м завоевал уже два титула – в Мельбурне (дебютный на ТБШ) и в Роттердаме. Успехи также позволили Яннику впервые стать третьей ракеткой мира.