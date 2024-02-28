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Роддик — об отношении фанатов к Джоковичу: он как Йоко Оно, только из мира тенниса

Роддик — об отношении фанатов к Джоковичу: он как Йоко Оно, только из мира тенниса
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался об отношении фанатов к 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.

«Мне кажется, что Новак Джокович — это человек, который развалил The Beatles. Он как Йоко Оно, только из мира тенниса. Он тот, в ком теннисное сообщество не нуждалось.

У нас было соперничество — правша против левши, полярные стили. И вдруг появляется этот киборг, но в то же время человек, который не стесняется проявлять эмоциональность, и говорит: «Я не куплюсь на эту шумиху. У меня нет слабых мест. Вы меня не пробьёте и не обойдёте. Я готов принять вызов от этих парней».

И, похоже, массовые фанаты, которых не интересуют все аспекты тенниса, разозлились на него за это», — приводит слова Роддика The Tennis Letter.

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