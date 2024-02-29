Рублёв: на корте ветрено, мы с Кордой не могли почувствовать мяч. Не лучший теннис

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о выходе в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) на отказе американца Себастьяна Корды, который не смог завершить матч из-за физических проблем.

«Я не знал, что у Себастьяна были проблемы. Конечно, всегда неприятно завершать матчи таким образом. Желаю Себастьяну скорейшего восстановления. Надеюсь, у него ничего серьёзного. В целом матч был довольно тяжёлым. На корте было ветрено, мы оба не могли почувствовать мяч, страдали от этого. Из-за солнца мяча практически не было видно. Поэтому и теннис был не лучшим. Иногда такое происходит. Мы старались показать всё, на что способны.

Что касается встречи с Бубликом, покрытие здесь ему отлично подходит, потому что он довольно быстр. Надеюсь, я тоже хорошо сыграю на этом покрытии против него, учитывая мои прошлые результаты. Посмотрим, что будет», — сказал Рублёв после матча.