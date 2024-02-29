Рублёв высказался о предстоящем матче с Бубликом в полуфинале турнира в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«На мой взгляд, покрытие в Дубае ему подходит, потому что оно довольно быстрое. Здесь очень хорошо работают плоские удары, дропшоты. Ему всё это нравится, он очень комфортно себя чувствует в подобных условиях. Так что, да, мне кажется, это покрытие ему подходит. Надеюсь, я прав, что тоже хорошо играю на этом покрытии, если вспоминать мои прошлые результаты. Так что посмотрим, как сложится завтрашний день», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Напомним, Рублёв (2) вышел в полуфинал Дубая на отказе американца Себастьяна Корды при счёте 6:4, 4:3 в свою пользу.