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Каспер Рууд впервые с ноября вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Каспер Рууд впервые с ноября вернётся в топ-10 мирового рейтинга
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд в начале следующей недели вернётся в топ-10 мирового рейтинга впервые с ноября 2023 года.

В данный момент в лайв-рейтинге Рууд занимает девятую позицию (3 175 очков), это означает, что Каспер поднимется сразу на 2 строчки табеля.

Рууд в данный момент находится в Мексике. На прошлой неделе он дошёл до финала турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе, где проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Сейчас Каспер находится в Акапулько (турнир категории ATP-500), где в четвертьфинале сразится с полуфиналистом US Open — 2023 американцем Беном Шелтоном.

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