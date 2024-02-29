Каспер Рууд впервые с ноября вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд в начале следующей недели вернётся в топ-10 мирового рейтинга впервые с ноября 2023 года.

В данный момент в лайв-рейтинге Рууд занимает девятую позицию (3 175 очков), это означает, что Каспер поднимется сразу на 2 строчки табеля.

Рууд в данный момент находится в Мексике. На прошлой неделе он дошёл до финала турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе, где проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Сейчас Каспер находится в Акапулько (турнир категории ATP-500), где в четвертьфинале сразится с полуфиналистом US Open — 2023 американцем Беном Шелтоном.