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Винус Уильямс, Возняцки, Радукану и Нисикори получили уайлд-кард на турнир в Майами

Винус Уильямс, Возняцки, Радукану и Нисикори получили уайлд-кард на турнир в Майами
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Организаторы турниров серии «Мастерс» и категории WTA-1000 в Майами (США) раскрыли имена теннисистов, которые получат уайлд-кард в этом году. Женские и мужские соревнования в Майами пройдут параллельно, с 19 по 31 марта.

Теннис. Обладатели уайлд-кард на турниры в Майами:

Винус Уильямс (США);
Каролина Возняцки (Дания);
Эмма Радукану (Великобритания);
Кей Нисикори (Япония).

Важно отметить, что для 43-летней Винус турнир в Майами станет первым с US Open — 2023 (там она разгромно проиграла в первом же круге), а для 34-летнего Кея — первым с июля 2023 года.

Действующими обладателями титулов Майами являются чемпион US Open — 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова.

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