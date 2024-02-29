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Хаддад-Майя — о менталитете Надаля: у него лучшее отношение к теннису в туре

Хаддад-Майя — о менталитете Надаля: у него лучшее отношение к теннису в туре
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя отметила менталитет 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Иногда мы с тренером наблюдаем за Рафой. Смотрим за интересными моментами его карьеры. У него особенное отношение к делу, для меня оно лучшее в туре. Мне нравится, как он построил свой менталитет. Он очень трудолюбивый человек. Я думаю, что его характер и его ценности очень схожи с моими. Я стараюсь учиться у него каждый день», — приводит слова теннисистки The Tennis Letter.

В 2023 году Хаддад-Майя выиграла свой первый турнир категории WTA-1000 в парном разряде в Мадриде вместе с белоруской Викторией Азаренко, а в одиночном разряде стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023, который прошёл в Чжухае (Китай).

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