Де Минор в трёх сетах обыграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько

Сегодня, 1 марта, состоялся матч в рамках четвертьфинала турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись австралийский теннисист Алекс де Минор (девятая ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (12-я ракетка). Победу одержал де Минор со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Алекс сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. Циципас, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира соперником де Минора станет британский теннисист Джек Дрэйпер (50-я ракетка), обыгравший в четвертьфинале сербского теннисиста Миомира Кецмановича (53-й) со счётом 6:2, 6:2.
Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт с 26 февраля по 2 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 2 206 080. В прошлом году победителем турнира в Акапулько стал Алекс де Минор, обыгравший в финале американского теннисиста Томми Пола в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:1).
Бадоса и Циципас проводят время в бассейне:
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