Даниил Медведев — Уго Умбер: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Дубае

Сегодня, 1 марта, состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с французским спортсменом Уго Умбером (18-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Уго Умбер в полуфинале турнира в Дубае.
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По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Умбер. Французский теннисист обыграл Медведева на грунте Гамбурга-2020 и на харде в матче ATP Cup — 2022, а Даниил прошлой осенью взял верх в Пекине.
В финале соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Андрей Рублёв (Россия) — Александр Бублик (Казахстан).
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