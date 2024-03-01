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Де Минор прокомментировал первую победу над Циципасом за 11 матчей

Де Минор прокомментировал первую победу над Циципасом за 11 матчей
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о победе над 12-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Эта победа над Циципасом стала первой для австралийца за 11 личных встреч.

«Конечно, я знал об этой серии поражений. Каждый раз, когда мне приходится играть с Циципасом, мне об этом напоминают. Поэтому я рад, что одержал победу. Безусловно, я бы хотел сказать, что никто не может обыграть меня 11 раз подряд. Но Стефанос побеждал меня слишком часто. Так что я рад, что смог добиться хотя бы одной победы», — сказал де Минор после матча.

В полуфинале турнира соперником де Минора станет британский теннисист Джек Дрэйпер (50-я ракетка), обыгравший в четвертьфинале сербского теннисиста Миомира Кецмановича (53-й) со счётом 6:2, 6:2.

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