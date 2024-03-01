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«Красавец, будем болеть!» Губерниев — о желании Медведева выступить на ОИ-2024

«Красавец, будем болеть!» Губерниев — о желании Медведева выступить на ОИ-2024
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Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, который ранее сообщил о намерении выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Красавец, будем за него болеть!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Медведев заявил, что обязательно примет участие в теннисном турнире на Олимпиаде, если будет здоров. На Олимпийских играх в Токио россиянин дошёл до четвертьфинала в одиночном разряде.

Напомним, сейчас Даниил Медведев выступает на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Ранее россиянин прошёл в полуфинал соревнований, где сыграет с французским теннисистом Уго Умбером. Матч состоится сегодня, 1 марта.

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