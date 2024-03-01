Даниил Медведев: если буду здоров, 100% выступлю на Олимпиаде в Париже

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном участии на теннисном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Спортсмен подчеркнул, что обязательно выступит на предстоящей Олимпиаде, если будет в оптимальном состоянии.

«Если буду здоров — буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада. И даже если ты решишь пропустить Канаду, то там сразу Цинциннати через пару дней. Поэтому календарь тяжёлый. Но я был в Токио — это было круто, и если смогу играть, то я 100% буду в Париже», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, сейчас Даниил Медведев выступает на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Ранее россиянин прошёл в полуфинал соревнований, где сыграет с французским теннисистом Уго Умбером. Матч состоится сегодня, 1 марта.