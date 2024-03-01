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Стэн Вавринка не выступит на «Мастерсе» в Майами

Стэн Вавринка не выступит на «Мастерсе» в Майами
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, 74-я ракетка мира и победитель трёх турниров «Большого шлема», не выступит на «Мастерсе» в Майами (США). Сегодня, 1 марта, 38-летний спортсмен снялся с соревнований.

Место Вавринки в основной сетке займёт Даниэль-Элаи Галан, 84-я ракетка мира из Колумбии. В случае снятия ещё одного спортсмена в основе «Мастерса» в Майами выступит австралиец Ринки Хидзиката, 79-я ракетка мира.

Отметим, что Стэн Вавринка пока не сообщал об отказе от выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. «Мастерс» в Майами, в свою очередь, состоится с 20 по 31 марта. Действующими чемпионами турниров являются испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев соответственно.

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