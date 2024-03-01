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Рублёв дисквалифицирован с полуфинала турнира в Дубае за мат в сторону судьи

Рублёв дисквалифицирован с полуфинала турнира в Дубае за мат в сторону судьи
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Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, дисквалифицирован с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Причиной стал мат в сторону линейного судьи во время окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч был остановлен при счёте 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

К моменту окончания встречи теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Андрей Рублёв выполнил девять эйсов, реализовал три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Бублика — 21 подача навылет, три реализованных брейк-пойнта и шесть двойных ошибок.

В финале Александр Бублик сыграет либо с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым, либо с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером.

Дубай (м). 1/2 финала
01 марта 2024, пятница. 16:10 МСК
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 5 5
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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