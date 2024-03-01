Рублёв дисквалифицирован с полуфинала турнира в Дубае за мат в сторону судьи

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, дисквалифицирован с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Причиной стал мат в сторону линейного судьи во время окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч был остановлен при счёте 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

К моменту окончания встречи теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Андрей Рублёв выполнил девять эйсов, реализовал три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Бублика — 21 подача навылет, три реализованных брейк-пойнта и шесть двойных ошибок.

В финале Александр Бублик сыграет либо с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым, либо с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером.