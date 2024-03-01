Касаткина — о Рублёве: как можно дисквалифицировать игрока, даже не посмотрев видеоповтор?

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о дисквалификации Андрея Рублёва с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен был отстранён за мат в сторону линейного судьи, россиянин лишится всех очков и призовых, полученных за неделю.

«То есть можно просто дисквалифицировать игрока, отобрать у него очки и призовые, даже не проверив видеоповтор? Какая шутка, очередное подтверждение, что нам нужен VAR в теннисе и электронная линия сигнала на все турниры», — написала спортсменка в социальной сети.

В результате инцидента в финал вышел соперник Рублёва, 23-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, который в матче за титул сыграет либо с Даниилом Медведевым (Россия, 4), либо с Уго Умбером (Франция, 18).