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«Позорно. Нам нужна система VAR». Давидович-Фокина — о дисквалификации Рублёва

«Позорно. Нам нужна система VAR». Давидович-Фокина — о дисквалификации Рублёва
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В концовке встречи с представителем Казахстана Александром Бубликом Рублёв был отстранён от игры из-за мата в сторону линейного судьи.

«Очень несправедливо, что они дисквалифицируют Рублёва, не убедившись предварительно в правильности того, что понял линейный судья. Это правило следует пересмотреть и изменить. Позорно. Нам нужна система VAR в теннисе.

То, что он сделал, было неправильным, но отнять все призовые и очки без каких-либо доказательств того, что судья на линии передал информацию супервайзеру верно, кажется несправедливым», — написал теннисист в социальной сети.

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