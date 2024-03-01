Ольховский – о Рублёве: для таких случаев надо вводить видеоповторы. Может, судья предвзят

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал дисквалификацию пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва в матче полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен был отстранён за мат в сторону линейного судьи.

«Если ты посылаешь судью, по правилам это дисквалификация. Но я не видел, чтобы Андрей что-то такое говорил. Он кричал, но сложно разобрать, что именно кричал. Мне кажется, что для таких случаев нужны видеоповторы. Идёт трансляция, судья должен подойти и посмотреть видеоповтор, а уже потом принимать решение. А не так, чтобы судья сказал одно, Андрей – другое. Почему тогда надо верить судье? Может судья предвзятый!

С полуфинала снимать при счёте 5:6, видимо судью что-то задело и не понравилось. Обидно за Андрея, матч был хороший. Но, к сожалению, так бывает. Мне кажется, что в дальнейшем этот эпизод будет рассмотрен в судейской коллегии», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.