Медведев — Умбер: россиянин проиграл первый сет полуфинала турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, проиграл стартовый сет матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Первая партия его встречи с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером завершилась со счётом 5:7.

Теннисисты провели на корте уже 1 час и 2 минуты. Сейчас стартует второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Уго Умбера за выход в финал турнира в Дубае.

Победитель этой встречи поборется за титул турнира с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Ранее спортсмен вышел в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва за мат в сторону судьи в концовке их личной встречи.