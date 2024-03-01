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Медведев — Умбер: россиянин проиграл первый сет полуфинала турнира в Дубае

Медведев — Умбер: россиянин проиграл первый сет полуфинала турнира в Дубае
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, проиграл стартовый сет матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Первая партия его встречи с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером завершилась со счётом 5:7.

Теннисисты провели на корте уже 1 час и 2 минуты. Сейчас стартует второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Уго Умбера за выход в финал турнира в Дубае.

Победитель этой встречи поборется за титул турнира с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Ранее спортсмен вышел в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва за мат в сторону судьи в концовке их личной встречи.

Дубай (м). 1/2 финала
01 марта 2024, пятница. 19:05 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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