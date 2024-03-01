Медведев — Умбер: россиянин проиграл первый сет полуфинала турнира в Дубае
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, проиграл стартовый сет матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Первая партия его встречи с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером завершилась со счётом 5:7.
Теннисисты провели на корте уже 1 час и 2 минуты. Сейчас стартует второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Уго Умбера за выход в финал турнира в Дубае.
Победитель этой встречи поборется за титул турнира с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Ранее спортсмен вышел в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва за мат в сторону судьи в концовке их личной встречи.
Комментарии
- 1 марта 2024
-
20:54
-
20:11
-
20:05
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
18:41
-
17:53
-
17:32
-
17:05
-
15:00
-
14:33
-
13:00
-
12:53
-
12:39
-
10:55
-
10:28
-
09:08
-
07:48
-
05:18
-
00:45
-
00:18
-
00:08
-
00:07
- 29 февраля 2024
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:22
-
23:05
-
22:54
-
22:22