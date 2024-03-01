Медведев, проиграв Умберу, потерпел 24-е поражение от французов в ATP

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в двух сетах проиграл 18-й ракетке мира из Франции Уго Умберу со счётом 5:7, 3:6. Это его 138-е поражение за время выступлений в ATP.

Больше всего поражений ему нанесли представители Франции – 24. Второе место по этому показателю занимают испанские теннисисты, 18 раз побеждавшие Медведева. На третьей позиции располагаются представители Сербии, которые нанесли россиянину 18 поражений (из них 10 – первая ракетка мира Новак Джокович). В противостоянии с российскими теннисистами Медведев потерпел шесть поражений.

Следующим турниром россиянина станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), на котором он в 2023 году дошёл до финала, уступив там испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 3:6.