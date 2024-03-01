Бублик: можно сказать, что Рублёву нужно себя контролировать. Но вы были в такой ситуации?

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, высказался о дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва с их матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Рублёв был удалён с соревнований из-за нецензурной лексики в отношении линейного судьи.

«Если мы говорим о конкретном случае, то здесь говорить к судье на вышке пошёл не тот линейный судья, на которого накричали. Мы должны это учитывать. К судье пошёл не тот, на кого накричали. Это сделал другой человек. Это нужно учитывать.

Конечно, можно сказать: «Ох, ему нужно себя контролировать». А вы бывали в такой ситуации? Вы играли здесь три часа? Хотели попасть в топ-3, топ-4, выиграть матч, попасть в ещё один финал, заработать очки, деньги, в конце концов, выиграть сложнейший матч, который у него был на этой неделе? Но мы об этом не говорим.

Конечно, можно сказать: «Ему не следует так себя вести»… Людям много чего не следует делать. Но в итоге в этом конкретном случае к судье пошёл не тот, на кого накричали. С этим и нужно разбираться», — сказал Бублик на пресс-конференции после матча.