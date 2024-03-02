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Рууд в трёх сетах обыграл Руне и вышел в финал турнира в Акапулько

Рууд в трёх сетах обыграл Руне и вышел в финал турнира в Акапулько
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В полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над датчанином Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 3:6 6:3, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.

Акапулько. 1/2 финала
02 марта 2024, суббота. 06:25 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Рууд в этой встрече пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Руне 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

2 марта в финале соревнований в Акапулько Каспер Рууд встретится с действующим чемпионом турнира, девятой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии, встречавшегося в полуфинале с Джеком Дрэйпером. Британский теннисист при счёте 6:3, 2:6, 0:4 отказался от продолжения матча.

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