Рууд в трёх сетах обыграл Руне и вышел в финал турнира в Акапулько

В полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над датчанином Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 3:6 6:3, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Рууд в этой встрече пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Руне 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

2 марта в финале соревнований в Акапулько Каспер Рууд встретится с действующим чемпионом турнира, девятой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии, встречавшегося в полуфинале с Джеком Дрэйпером. Британский теннисист при счёте 6:3, 2:6, 0:4 отказался от продолжения матча.