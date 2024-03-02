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Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Викторией Бекхэм

Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Викторией Бекхэм
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото с бывшей британской певицей, а ныне модным дизайнером Викторией Бекхэм.

Шарапова и Бекхэм находятся в Париже, где в эти дни проходит Неделя женской моды. В её рамках пройдёт показ и именного бренда Виктории.

«Ничего не остановит Викторию, даже сломанная нога! Очень рада увидеть твои творения этим вечером», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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