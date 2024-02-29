«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн

Теннисный агент Макс Айзенбад сделал себе имя на сотрудничестве с Марией Шараповой. Айзенбад вёл дела Шараповой в течение долгих 23 лет. Он заметил потенциал Марии, когда та ещё была совсем ребёнком и тренировалась в академии во Флориде.

Вместе Айзенбад и Шарапова добились множества успехов. Россиянка выиграла пять турниров «Большого шлема», стала первой ракеткой мира и заработала много денег. $ 38,8 млн призовых в теннисе – всего лишь примерно пятая часть нынешнего состояния Марии, которая построила настоящую бизнес-империю в США.

В данный момент Айзенбад является вице-президентом крупного агентства IMG и представляет сенсационную чемпионку US Open – 2021 Эмму Радукану, которая резко сдала после победы на «Шлеме» и сейчас является 252-й ракеткой мира. Несколько месяцев назад Айзенбад на полном серьёзе уговаривал 36-летнюю Шарапову возобновить карьеру. Таких планов у Марии пока нет, хотя Макс очень хотел бы снова вести её дела. Ушлому агенту остаётся лишь с ностальгией вспоминать времена, когда он сотрудничал с Шараповой.

Макс Айзенбад Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На днях Айзенбад стал гостем подкаста Энди Роддика. Значительная часть его выступления была посвящена именно Марии Шараповой. Макс вспомнил, как складывались его отношения с Юрием Шараповым, отцом Марии. Юрий славился жёстким нравом и с первых дней сотрудничества требовал от Айзенбада отдачи. Но главное, что их партнёрство вообще завязалось. В этом плане не обошлось без счастливой случайности.

«Очень важно сказать о том, как всё начиналось. Меня отправили работать в офис в Кливленде, уже арендовали там место. Я должен был начать в марте, но примерно за две недели до этого мне позвонили и сказали:

«Послушай, мы не хотим, чтобы ты приезжал в Кливленд, отправляйся в академию в Брейдентоне. Там много молодых игроков, они всё время ищут агентов. Я приехал туда и встретил 11-летнюю Марию Шарапову. Если бы меня не перевели в Брейдентон, карьерой Шараповой управлял бы какой-нибудь другой идиот. Так что это было большой удачей. Я всё ещё довольно неплохо играл в теннис, а также делал такие мелочи, как бронирование отелей и оформление виз. Все мелочи, которые облегчали им жизнь. Мы часто отдыхали по вечерам с её отцом, который позвонил в Кливленд и заявил: «Макс — мой парень». Вот так всё началось.

Юрий быстро сказал мне: «Я больше не хочу слышать всякую чушь от тебя». Ты должен принести мне деньги. Марк Стейнберг был моим коллегой, мы работали на 13-м этаже. Он вёл дела легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Я часто с ним общался, чтобы узнать, как Тайгер сотрудничает со спонсорами. Вудс уделял съёмкам три недели в году, но тратил на это в сумме 15 дней. Главной задачей было максимизировать доходы, но при этом побеждать.

В общем, мой менеджмент заключался в том, чтобы поддерживать максимальную стабильность Марии на корте, при этом делая её жизнь максимально простой. В итоге она победила на Уимблдоне-2004. Всё моментально изменилось. Знаете, я всё время говорю людям, что 2 или 3 июля я был каким-то простаком, никому не известным молодым агентом. Но 4 июля, когда она выиграла Уимблдон, мне доверили эту невероятную карьеру и жизнь. Жизнь Марии изменилась, моя жизнь изменилась. Итак, это был особенный момент, к которому никто никогда не смог бы подготовиться.

Когда Мария выиграла Уимблдон, её отец Юрий заставил нас пойти в банк и снять $ 10 тыс. Он взял эти деньги и отправился куда-то со своими приятелями, тусовался где-то неделю, оставив меня с дочерью. Он ушёл на следующее утро после победы с деньгами. Я не знал, куда он ушёл, он просто сказал: «Я иду на встречу с товарищами, с которыми вырос. Мы собираемся на вечеринку». Я не задавал никаких вопросов. Моя работа заключалась в том, чтобы передать ему эти деньги», — сказал Айзенбад.

Мария Шарапова с отцом Юрием после победы на Уимблдоне-2004 Фото: Phil Cole/Getty Images

Айзенбад отметил, что Юрий был довольно жёстким по отношению к дочери на раннем этапе карьеры, но сумел вовремя остановиться.

«Знаете, Юрий был сумасшедшим в игровой комнате. Все это видели. Но он был таким, потому что знал, что именно это нужно Марии за кулисами. Юрий один из самых умных парней, с которыми я когда-либо работал. Он ни разу в жизни не давал интервью. Никогда не давал ни одного интервью, всё ради дочери. Он не хотел никакого признания. Ему предлагали деньги за это, но он ни разу не дал интервью.

Мария выиграла свой третий ТБШ на Australian Open — 2008. Мы все немного выпили, праздновали. Юрий произнёс тост. Я никогда его не забуду, он сказал: «Детка, мы выиграли три «Больших шлема» к 19 годам, и с меня хватит». После этого он больше не приезжал на турниры. Причина, по которой Юрий сказал это, состояла в том, что он сделал для неё всё, что мог. Он так сильно давил на неё, что это начало влиять на их отношения. Он предвидел, что это произойдёт. Он знал, что больше не может давить на неё, и отошёл в сторону. С 2008 года Юрий больше никогда не ездил ни на один турнир», — заявил агент.

Юрий Шарапов отошёл от дел Марии в конце 2000-х Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Айзенбад раскрыл некоторые неизвестные детали раннего этапа карьеры Марии, но в целом жёсткое отношение её отца не является сенсационной новостью. Сама Шарапова рассказывала об этом в декабре во время выступления на подкасте Armchair Expert.

«Отец оказал значительное воздействие на мой спортивный путь. Он мотивировал меня, был строг, но справедлив. Мама, в свою очередь, занималась моим образованием, старалась развивать меня культурно. При любой возможности мы ходили на балет, даже если были в Сарасоте. Возможно, это был не лучший балет, но мама старалась знакомить меня с чем-то ещё в жизни, кроме теннисных мячей. Это был один из её главных подарков мне, потому что ей было неважно, занимаю ли я первую или 300-ю строчку. Она хотела, чтобы я была любопытной и скромной.

Мой отец никогда не считал себя бедным. С теми средствами, с которыми мы приехали в Америку, мы могли остаться дома и жить нормально. У моих родителей была бы нормальная работа, я ходила бы в школу и они обеспечивали бы меня всем необходимым. Но они пожертвовали своей спокойной жизнью ради моего таланта, который разглядели другие люди, — сами, конечно, они в этом не разбирались. Для папы теннис был хобби, а маме вообще до него дела не было. И они приняли это решение — уехать из своей страны туда, где теннис более развит, где больше возможностей. Это трудно. Но я думаю, что он верил, что даже один трофей, один лишний доллар, одна победа стоили того», — сказала Мария.

Юрий Шарапов действительно является эмоциональным и бескомпромиссным человеком. Иностранные СМИ много писали о его поведении, когда Мария только пришла в WTA-тур. Он часто применял ненормативную лексику, в том числе в отношении соперниц дочери. Француженка Амели Моресмо даже жаловалась, что во время матча Юрий показал ей жест с приставленной к горлу ладонью. Его также обвиняли в подсказках Марии во время триумфального US Open – 2006.

Тем не менее стоит отдать должное Юрию. Он понимал последствия своих эмоций и смог вовремя остановиться. Мария также заслуживает похвалы за то, что сумела отстраниться от влияния отца. Подход Юрия во многом закалил её характер ещё в детстве, но в более взрослом возрасте его помощь больше не требовалась.

Макс Айзенбад в конечном счёте тоже признал, что Юрий Шарапов многое сделал для становления Марии.

«Юрий был замечательным человеком. Я бы назвал его действия золотым стандартом по развитию молодых игроков», — считает агент.

В конце 2023 года Forbes включил Шарапову в топ-100 self-made (сделавших самих себя) женщин мира по величине состояния. По данным издания, у Марии на счетах есть $ 220 млн. Шарапова – бесспорно успешная личность, которая всего добилась сама. Жёсткое наставничество отца в детстве, конечно же, помогло ей состояться. Но опять же, главное, что Мария в самое подходящее время абстрагировалась от влияния Юрия, а тот не стал упираться. Это ещё один залог успеха Шараповой.

Мария Шарапова сейчас является одной из самых успешных женщин в мире Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тот же Айзенбад сказал, что его нынешняя звёздная клиентка Эмма Радукану, вероятно, никогда не избавится от влияния своего отца Иона. Он не стал резко критиковать Радукану за это, но признал, что ситуация «выглядит не очень». На подкасте Роддика Макс также отметил, что Эмма не лучшим образом справилась с ранним успехом на «Шлеме», в отличие от Шараповой. Айзенбад видит причину в возросшем влиянии соцсетей, которые во времена Марии не были столь развиты, но сейчас сильно давят на Радукану, буквально каждый шаг которой после триумфа на US Open – 2021 является предметом активного обсуждения.

Как бы то ни было, Шарапова – сильная личность, которая целенаправленно шла к вершине. Этим она выгодно отличается от Радукану и подавляющего большинства других теннисисток. По степени успешности на корте и за его пределами стоять в одном ряду с Марией может разве что 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс.

Показательно ещё одно заявление Айзенбада о том, как двукратная чемпионка ТБШ из Китая Ли На согласилась сотрудничать с ним без каких-либо презентаций, на основе лишь статуса и репутации Шараповой.

«Когда в 2009 году я рассчитывал начать сотрудничество с Ли На, я подготовил грандиозную презентацию. Я встретился с ней в конференц-зале отеля Radisson. Повторюсь, у меня была очень большая презентация. Я работал над ней несколько недель. Она заходит в комнату и говорит: «Вы помогли Марии Шараповой разбогатеть. Я собираюсь подписать с вами контракт». Это всё, что она мне сказала. Я спрашиваю: «А вы не хотите увидеть презентацию?» Она ответила, что нет. По сути она прямым текстом заявила, что подпишет со мной контракт только потому, что я помог Шараповой стать богатой. Тогда у меня голова пошла кругом: «Неужели она сказала, что подпишет со мной контракт?» Это было так странно. Она сказала, что перенесла три операции на колене, поэтому ей просто нужно заработать как можно больше денег, и добавила, что я проделал отличную работу с Марией, так что она готова сотрудничать», — заявил Айзенбад.

Конечно, роль Айзенбада в становлении Марии довольно велика и её не стоит недооценивать. Однако и сама Мария помогла Максу состояться как топовому агенту в теннисном мире. Айзенбад уже не в первый раз фактически признаёт, что скучает по временам сотрудничества с Шараповой и считает их лучшими моментами в своей жизни.