Ник Кирьос отреагировал на скандальную дисквалификацию Рублёва в полуфинале Дубая

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на скандальный инцидент, произошедший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

За выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был снят с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой, линейный судья, который говорит на русском.

«Достойный поступок Бублика, который сказал, что хочет продолжить. Уважение. Сочувствую Рублёву. Он не заслужил дисквалификацию», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Отметим, что Бублик действительно заявлял, что готов продолжить матч с Рублёвым после инцидента.