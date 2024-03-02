Уго Умбер высказался о своей победе на турнире в Дубае

Французский теннисист Уго Умбер, 18-я ракетка мира, высказался о своей победе на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Сегодня, 2 марта, спортсмен выиграл свой шестой титул в карьере, в финале соревнований обыграв в двух сетах 23-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика.

«Я играл на фантастическом уровне в течение всей недели. Сегодняшний день был непростым… Шесть побед в финалах из шести? Я действительно не знал этого, но у меня хорошая статистика. Меня окружает по-настоящему хорошая команда.

С Бубликом нелегко играть. У него было несколько возможностей реализовать брейк-пойнт, но я был спокоен и знал, что делать», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Напомним, ранее в этом сезоне Умбер стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В понедельник, 4 марта, спортсмен станет 14-й ракеткой мира, обновив свой лучший результат в рейтинге ATP в карьере.