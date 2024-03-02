Провалы Медведева в матчах с французами продолжаются. А где же помощь Симона?

Даниил Медведев уже в третий раз за четыре матча уступил Уго Умберу, не защитив при этом титул на «пятисотнике» в Дубае и вылетев там в полуфинале. Российский теннисист вообще на протяжении всей своей карьеры особенно неудачно играет именно с французами – для него это уже 24-е поражение от спортсменов из этой страны при ровно таком же количестве побед над ними. Нет ни одной другой страны, представителям которой Медведев проигрывал бы чаще. На втором месте располагаются испанцы, которым Даниил уступал 18 раз (включая пять поражений от Рафаэля Надаля и пять от стилистически неудобного ему Роберто Баутиста-Агута), на третьем – сербы (там 10 из 14 поражений Медведев потерпел от Новака Джоковича).

Магия французского паспорта

При этом тяжело найти какую-то конкретную причину, по которой Даниил так тяжело играет с французами. Порой даже кажется, что причина в том, что Медведев живёт в Монако (то есть практически во Франции) и отлично говорит по-французски, и что такая погружённость в культуру этой страны мешает ему успешно соперничать с местными теннисистами – или, по крайней мере, психологически облегчает им матчи с Даниилом.

Конечно, всерьёз довольствоваться подобным объяснением сложно, но непросто и подвести под общий знаменатель поражения от таких разных теннисистов, как старая французская гвардия в лице Гаэля Монфиса, Ришара Гаске или того же Жиля Симона, недавно присоединившегося к команде Медведева в качестве одного из тренеров, или того же Умбера и Адриана Маннарино. У них непохожие друг на друга стиль игры и техника, они больше преуспевали на разных типах покрытий. По сути, их объединяет только гражданство – и при этом все они доставляли Даниилу немало проблем. Тут уже действительно впору поверить в магию то ли языка, то ли французского паспорта.

«Он дал мне список из 16 игроков»

Интересно, что Симон (который за годы игровой карьеры победил Медведева в трёх из четырёх очных матчей) среди прочего рассказал о списке из 16 неудобных соперников, который дал ему Даниил. Фамилию ни одного из этих соперников Жиль не назвал, но среди них определённо должно быть несколько французов. Вот что Симон заявил по этому поводу: «Я работаю с ним с декабря, но мы это замалчивали. В Австралии я делился с ним всеми тактическими материалами. Я отправлял своеобразные инструкции Жилю Сервара прямо во время матчей Даниила. Он передавал их – или не передавал (смеётся) – в режиме реального времени! Я могу помочь им именно в тактической области.

К примеру, он дал мне список из 16 игроков, с которыми ему не нравится играть, и я придумал 16 тактических приёмов, чтобы он мог с ними справляться. Даниил очень силён тактически и очень точно чувствует, что нужно делать, но, как и все остальные, он иногда совершает ошибки. Из-за эмоций, из-за нетерпеливости… Поэтому я стараюсь объяснять ему, и, думаю, ему это нравится», — приводит слова Симона Le Figaro.

По идее советы Жиля должны неплохо работать как раз в матчах с французами, тонкости игры которых он отлично знает, но пока что положительного эффекта в этом аспекте не видно. Правда, матч с Уго Умбером стал для Даниила лишь второй встречей с французским теннисистом после начала сотрудничества с Симоном. Первый был на старте Australian Open, и там оппонентом Медведева был совсем уж неизвестный представитель Франции – Теренс Атман. Тот даже взял первый сет, но матч в итоге не доиграл, снявшись в начале четвёртой партии из-за судорог – а Даниил позже признавался, что у него тоже были судороги и он изо всех сил стремился не показывать это сопернику. Впрочем, в итоге россиянин дошёл в Австралии до финала и там вёл 2:0 по сетам у Янника Синнера, так что старт сезона едва ли можно не считать успешным – и вклад Жиля Симона тут определённо есть.

Уго Умбер Фото: Christopher Pike/Getty Images

Американцы — самые удобные соперники для Медведева

В Дубае Медведев обыграл Александра Шевченко (Казахстан), Лоренцо Сонего (Италия) и Алехандро Давидович-Фокину (Испания), прежде чем вылетел в полуфинале по итогам поединка с Умбером. Напомним, Даниил защищал здесь титул, а до того пропустил два турнира подряд, которые выиграл в прошлом году – Роттердам и Доху. В рейтинге россиянин из-за этого потерял третью строчку, пропустив на неё Янника Синнера, но в плане посева на крупных турнирах, где выступают все топ-теннисисты, между третьим и четвёртым местом нет никакой разницы. Правда, если, условно, Новак Джокович или Карлос Алькарас пропустит какой-нибудь «Мастерс», то разница уже будет – тогда третья строчка рейтинга даст второй номер посева и гарантированное отсутствие встречи с первой или второй ракеткой мира до финала, а четвёртая таких гарантий уже не даёт.

Следующими турнирами для Медведева, как и для большинства топ-игроков, будут как раз «Мастерсы» – Индиан-Уэллс и Майами. В прошлом сезоне Даниил тоже выступил там очень успешно, показав свои лучшие результаты в карьере на этих соревнованиях: финал и титул соответственно. Если сейчас удастся защитить хотя бы основную часть тех очков, это уже будет хороший результат. Жеребьёвка первого из них, Индиан-Уэллса, состоится уже через пару дней, а сам турнир начнётся 6 марта. Кстати, с местными теннисистами, то есть американцами, Медведев как раз играет удачнее всего – 43 победы и всего пять поражений, а вероятность получить кого-то из США в соперники по стартовому матчу достаточно велика.