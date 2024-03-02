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Gazzetta.gr: Мария Саккари начнёт работу с бывшим тренером Джессики Пегулы

Gazzetta.gr: Мария Саккари начнёт работу с бывшим тренером Джессики Пегулы
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Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, начнёт работу с тренером Дэвидом Уиттом, ранее сотрудничавшим с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Об этом сегодня, 2 марта, сообщило греческое издание Gazzetta.gr.

Согласно информации источника, уже на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта, Уитт выступит в роли главного тренера Саккари.

Напомним, Пегула объявила об окончании работы с Уиттом в феврале. Под его руководством спортсменка в течение пяти лет выиграла четыре личных титула, а также вышла в топ женского тенниса как в одиночном, так и в парном разрядах. В феврале же Саккари завершила тренировки под руководством Тома Хилла, который входил в её команду в течение шести лет.

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