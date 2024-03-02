Надаль и Алькарас прибыли в Лас-Вегас для участия в выставочном турнире Netflix Slam

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и вторая ракетка мира Карлос Алькарас прибыли в Лас-Вегас (США) для того, чтобы принять участие в выставочном турнире Netflix Slam, сообщает Sportskeeda.

Отмечается, что испанцы уже успели встретиться с восьмикратным чемпионом ТБШ Андре Агасси, который выступит в роли комментатора турнира вместе с Энди Роддиком, Джимом Курье и Патриком Макинроем.

Продюсер Тревор Шорт в соцсетях поделился совместной фотографией с теннисистами.

Фото: Личный архив Тревора Шорта

«Это будут увлекательные несколько дней», — подписал фотографию Шорт.

Мероприятие пройдёт на арене Michelob Ultra, которая располагается на территории знаменитого казино Mandalay Bay. Во время пребывания в Лас-Вегасе Рафа и Карлос проведут платные индивидуальные тренировки. Стоимость занятия с испанцами составила $ 150 тыс. с человека. Мастер-класс от Тейлора Фритца и Фрэнсиса Тиафо оценили в $ 25 тыс. А занятие с Джоном Иснером и Сэмом Куэрри обойдётся в $ 2 тыс. Дешевле всего организаторы оценили встречу с братьями Бобом и Майком Брайанами — $ 1 тыс.