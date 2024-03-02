Бублик: перед финалом думал, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, прокомментировал итоги турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

«Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это — проигрывать в финале.

Честно говоря, перед финалом я думал, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну.

Так что извини, может быть, в следующий раз», — сказал Бублик на церемонии награждения.

Напомним, сегодня, 2 марта, в финальном матче Бублик уступил французу Уго Умберу со счётом 4:6, 3:6. В рейтинге ATP Уго Умбер поднимется на 14-ю строчку и обновит свою лучшую позицию. Александр Бублик, в свою очередь, впервые в карьере войдёт в топ-20 лучших теннисистов мира, заняв 19-е место.