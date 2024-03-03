«Чемпионы в городе». Агасси опубликовал совместное фото с Надалем и Алькарасом

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях совместное фото с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

Напомним, теннисисты прибыли в Лас-Вегас, где примут участие в выставочном турнире Netflix Slam. Агасси в его рамках выступит в роли комментатора.

«Чемпионы в городе», — подписал фото Агасси.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Отметим, что уже к 6 марта и Надаль, и Алькарас вернутся в Индиан-Уэллс (США), где пройдёт турнир серии «Мастерс». Карлосу предстоит защищать на нём титул. Надаль же в Индиан-Уэллсе сыграет впервые после паузы. Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.