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«Чемпионы в городе». Агасси опубликовал совместное фото с Надалем и Алькарасом

«Чемпионы в городе». Агасси опубликовал совместное фото с Надалем и Алькарасом
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях совместное фото с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

Напомним, теннисисты прибыли в Лас-Вегас, где примут участие в выставочном турнире Netflix Slam. Агасси в его рамках выступит в роли комментатора.

«Чемпионы в городе», — подписал фото Агасси.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Отметим, что уже к 6 марта и Надаль, и Алькарас вернутся в Индиан-Уэллс (США), где пройдёт турнир серии «Мастерс». Карлосу предстоит защищать на нём титул. Надаль же в Индиан-Уэллсе сыграет впервые после паузы. Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.

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