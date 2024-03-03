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Стал известен судья, передавший мат Рублёва, после которого последовала дисквалификация

Стал известен судья, передавший мат Рублёва, после которого последовала дисквалификация
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Судья из Казахстана Борис Кравчук оказался русскоговорящим представителем матча, передавшим нецензурные слова российского теннисиста Андрея Рублёва, после которых спортсмена сняли с турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, за выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был снят с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском.

В данный момент ATP не делала каких-либо официальных заявлений касательно того, дисквалифицирован Рублёв лишь на этот матч или на весь турнир. Однако в профиле россиянина на сайте тура не отображается, что он принимал участие в турнире в Дубае, из чего можно сделать вывод, что супервайзер принял решение снять Андрея с соревнований полностью.

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