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Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составит $ 17,9 млн

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составит $ 17,9 млн
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Стали известны призовые турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд составит $ 17,9 млн. Это на 2.2% больше относительно прошлого года.

Индиан-Уэллс, США. Призовые:

1-й круг квалификации: $ 7800;
2-й круг квалификации: $ 14 400.

Основная сетка:

1-й круг: $ 30 050;
2-й круг: $ 42 000;
3-й круг: $ 59 100;
4-й круг: $ 101 000;
1/4: $ 185 000;
1/2: $ 325 000;
финалист: $ 585 000;
победитель: $ 1 100 000.

Напомним, сегодня, 3 марта, стартует квалификационный раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В нём примут участие российские теннисистки Камилла Рахимова, Эрика Андреева и Мария Тимофеева. Турнир завершится 17 марта. Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

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