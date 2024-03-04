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Хуан-Карлос Ферреро выделил сильные стороны Янника Синнера

Хуан-Карлос Ферреро выделил сильные стороны Янника Синнера
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Хуан-Карлос Ферреро, тренер второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, вновь высказался о прогрессе итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Синнер – пример профессионализма во многих аспектах. Последние два года он работал над одними и теми же вещами. Несколько сезонов назад он играл кроссами, мало ходил к сетке. Сейчас Янник разнообразил игру новыми ударами и доработал тактику. Сейчас он чаще делает дропшоты, переводы по линиям, улучшил подачу. Эти факторы говорят о том, что Синнер и команда хотят прогрессировать», — приводит слова Ферреро Marca.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024. В финале соревнований 22-летний итальянский теннисист обыграл российского спортсмена Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

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