Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александра Саснович не смогла выйти в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Александра Саснович не смогла выйти в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла выйти в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале квалификации она уступила американке Лив Ховде со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 12 минут. За это время Саснович сделала одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету американки один эйс, две двойных ошибки и 7 и 13 брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является Елена Рыбакина (Казахстан), которая в финальном матче прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 6:4.

Материалы по теме
Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составит $ 17,9 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android