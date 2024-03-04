Александра Саснович не смогла выйти в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла выйти в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале квалификации она уступила американке Лив Ховде со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 12 минут. За это время Саснович сделала одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету американки один эйс, две двойных ошибки и 7 и 13 брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является Елена Рыбакина (Казахстан), которая в финальном матче прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 6:4.