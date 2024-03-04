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Кэйти Бултер в матче с Мартой Костюк установила антирекорд текущего десятилетия

Кэйти Бултер в матче с Мартой Костюк установила антирекорд текущего десятилетия
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49-я ракетка мира из Великобритании Кэйти Бултер стала победителем турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего. В финале Бултер переиграла в трёх сетах имеющую 34-й номер в мировой классификации и посеянную на турнире под шестым номером украинскую теннисистку Марту Костюк — 5:7, 6:2, 6:2.

Британка по ходу встречи допустила 13 двойных ошибок, что является худшим показателем в истории финалов WTA текущего десятилетия, сообщает статистический портал Opta Sport.

По ходу турнира на пути к финалу Бултер обыграла украинку Лесю Цуренко (36-я ракетка), бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (13), хорватку Донну Векич (28) и американку Эмму Наварро (26).

Для британки этот титул стал вторым в карьере.

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