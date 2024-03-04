Кузнецова — о дисквалификации Рублёва: зачастую другие ребята гораздо хуже себя ведут

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о дисквалификации российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Хорошо ли кричать линейному в лицо? Нет. Может человек допустить ошибку? Да. Нужно Андрею контролировать лучше свои эмоции? Да. Все мы люди и все имеем право на ошибку. На мой взгляд, зачастую другие ребята гораздо хуже себя ведут. В сторону зрителей, например. Но чем судья отличается от зрителя? Неужели зрители тоже не достойны уважения?

И завершающий вопрос. Заслуживает слово «дебил» дисквалификации? Я считаю, что, конечно же, нет. Не бросайтесь никого осуждать, Андрей всё сам понимает, и я уверена, что он сам сделает выводы», — написала Кузнецова в соцсетях.

Напомним, Рублёва дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира в Дубае с представителем Казахстана Александром Бубликом за мат в адрес арбитра. При этом российский спортсмен получил 200 очков за победу в четвертьфинале и сохранил пятую позицию в мировом рейтинге.