Хаас: Арина Соболенко и Новак Джокович выиграют титул в Индиан-Уэллсе

Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас назвал имена своих фаворитов на титул.

«Очевидно, что у номера 1 в мире всегда будут преимущества. Арина Соболенко будет использовать свою победу на Открытом чемпионате Австралии, чтобы навязать игру соперницам. Джокович с 2016 года не выигрывал титул в Индиан-Уэллсе, но является лучшим победителем турнира вместе с Роджером Федерером с пятью титулами. Его надо считать главной угрозой. Серб добился тут больших успехов, он собирается вернуться», — приводит слова Хааса Eurosport.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. В прошлом году Новак Джокович не участвовал в турнире, а Арина Соболенко в финале уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.