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Арина Соболенко показала, как проводит время в Лос-Анджелесе

Арина Соболенко показала, как проводит время в Лос-Анджелесе
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фотографии. Соболенко посетила крупнейший выставочный комплекс в Лос-Анджелесе (США) под названием Friez.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко (2) провалила выступление на прошедшем турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В своём стартовом матче Арина со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 проиграла 31-й ракетке мира хорватке Донне Векич. Для белоруски этот турнир стал первым после успешной защиты титула на Открытом чемпионате Австралии.

Далее Соболенко предстоит выступить на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. В прошлом году она дошла на нём до финала, где проиграла Елене Рыбакиной.

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