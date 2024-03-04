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«Кумир». Алина Корнеева опубликовала фото с баннером Серены Уильямс

«Кумир». Алина Корнеева опубликовала фото с баннером Серены Уильямс
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 132-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в социальных сетях свежее фото из академии Рафаэля Надаля. На нём она позирует рядом с баннером, на котором запечатлена 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.

«Кумир», — подписала фото Корнеева. Отметим, что Алина уже не в первый раз восхищается Сереной.

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

На старте текущего сезона Корнеева впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо.

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