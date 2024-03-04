Роддик — о дисквалификации Рублёва: он перегнул палку и может винить только себя

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик оценил скандальный инцидент, произошедший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

За выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был дисквалифицирован с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.

«Рублёв может винить только самого себя. Заслужил он это или нет, он сам поставил себя в такое положение, когда кто-то вправе решить его судьбу. На нём лежит часть вины, потому что он перегнул палку, но забирать очки и призовые за неделю из-за жалобы какого-то парня в кресле – это чересчур», — приводит слова Роддика Tennis.com со ссылкой на эфир Tennis Channel.

Отметим, что большинство высказавшихся по поводу инцидента игроков встали на сторону Рублёва.