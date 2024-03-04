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Надаль — о сыне Рафаэле: он не привык долго оставаться спокойным. Ему нравится бегать

Надаль — о сыне Рафаэле: он не привык долго оставаться спокойным. Ему нравится бегать
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал то, что его сын Рафаэль Надаль-младший присутствовал на трибунах во время его выставочного матча с Карлосом Алькарасом в Лас-Вегасе (США).

«Это здорово. Видеть его здесь – невероятное вдохновение. И неважно, что он ещё ничего не понимает.

Он ведёт себя хорошо… пока. Не знаю, скоро ли он уйдёт, потому что он не привык долго оставаться спокойным. Ему нравится много бегать», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Надаль и его супруга Мария Перелло впервые стали родителями 8 октября 2022 года. Рафаэль-младший родился там же, где и его отец, на Мальорке.

После Лас-Вегаса Надаль с семьёй отправится в Индиан-Уэллс, где впервые сыграет в официальном матче после паузы из-за травмы.

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